«Локомотив» — «Атлетико»: дата матча Лиги чемпионов, когда играют, прогнозы и ставки

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико Мадрид». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38 Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Поставить на ничью предлагают за 4.80.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.28, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.80.
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