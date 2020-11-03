«Шахтёр» — «Боруссия» М: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 2.99. Поставить на ничью предлагают за 3.70.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия Мёнхенгладбах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.