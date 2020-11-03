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«Шахтёр» — «Боруссия» М: видеотрансляция матча 3 ноября, где покажут, прогнозы и ставки

«Шахтёр» — «Боруссия» М: видеотрансляция матча 3 ноября, где покажут, прогнозы и ставки
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 2.99. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

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