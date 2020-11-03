«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Атлетико Мадрид» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 4 мячей в матче за 1.85.



«Продолжается Лига чемпионов, и московский «Локомотив» сыграет свой второй домашний матч против «Атлетико». Команды уже устали друг от друга. Они недавно играли и в Лиге Европы. Как вы помните, тогда «Локомотив» ничего не смог сделать, дважды крупно проиграв «Атлетико». В прошлом сезоне Лиги чемпионов они играли друг с другом.



«Локомотив» прилично изменился за это время. Появился новый тренер, а «Атлетико» остался тем же. Там локальные изменения, больше косметические. Ушёл Парти, пришёл Торейра. Жоау Фелиш стал играть гораздо лучше, и пришёл Луис Суарес. «Атлетико» со скрипом одержал домашнюю победу над «Зальцбургом», выиграв 3:2, причём победа оказалась волевой.



Мадридцы даже проигрывали по ходу встречи 1:2, но Жоау Фелиш перевернул ситуацию в матче в пользу «Атлетико». В последнем матче он сделал дубль, а также ещё и пенальти не забил. Сейчас он в огне и за ним нужен глаз да глаз. Кроме того, к этому матчу возвращается в строй один из системообразующих игроков — Сауль.



Понятно, что «Атлетико», пропустив шесть мячей в этой группе, 4 от «Баварии» и два от «Зальцбурга», сделает выводы. У Симеоне команда к таким матчам очень умело и правильно готовится. Хоть на пресс-конференции Марко Николич сказал, что игру с «Атлетико» надо рассматривать не как набор впечатлений, а задача набрать очки, но мне кажется, что «Локомотиву» это будет сделать тяжело.



Понятно, что московская погода ближе и уютней для «железнодорожников», хороший матч они провели с «Баварией», но «Атлетико» есть «Атлетико». Эти две спаренные игры «Атлетико» воспринимает как возможность поправить своё положение в группе. Учитывая, что у «Зальцбурга» и «Локомотива» по одному очку, а у «Атлетико» — три, мадридцы понимают, что второе место в этой группе проходное, поэтому они постараются взять шесть очков и решить свою задачу.



Матч вряд ли получится очень результативным. «Атлетико» сделает определённый акцент на оборону. «Локомотив», сыграв здорово с «Баварией», заставил «Атлетико» серьёзно готовиться к этой игре. Думаю, что «Локомотиву» будет непросто забить, но я думаю, что «Локо» пропустит, поэтому мой прогноз на этот матч — победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.