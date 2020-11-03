«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ливерпуль».
Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.77.
«Интересно, появится ли Алексей Миранчук на поле. Догадки, конечно же, есть, но основываться на них пока не стоит. Посмотрим, что будет в матче с «Ливерпулем».
Тут гораздо важнее другое. Юрген Клопп в последних пяти выездных матчах против итальянских команд не выигрывает. Это действительно парадоксально: три с «Ливерпулем» и две со своей предыдущей командой. Как-то у него не складываются дела там, на «сапоге».
«Аталанта» хороша. В последних пяти домашних матчах не проигрывает. Опять же берём европейскую кампанию. Только что видели, что случилось с «Аяксом». Матч с «Кротоне» не является каким-то показательным, всё-таки это «Кротоне».
Но для «Ливерпуля» — это совсем другое дело. Там даже во внутреннем чемпионате есть проблемы. Одного ключевого игрока нет. В ближайшее время его не будет, как и в Бергамо. Я про ван Дайка. Без него оборона прихрамывает на обе ноги. Учитывая, что Юрген Клопп не знает, как победить в Италии, и это удивительно. Учитывая, что матч для «Ливерпуля» не будет носить какой-то принципиальный характер.
Для «Аталанты» — это всё больше событие. Если посмотреть на 1Х в этой ситуации, то очень даже неплохо получается», — сказал Казанский.
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