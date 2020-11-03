«Манчестер Сити» — «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 4 мячей в матче за 2.31.



«Сегодня говорим о противостоянии «Манчестер Сити» и «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов. Понятно, что англичане – фавориты, они играют дома, они лучше, качественней и в более хорошей форме. Они лидеры в своей группе, а «Олимпиакос» будет стараться набрать своё в матчах уже с другими соперниками.



Если посмотреть на котировки, которые предлагают букмекерские конторы, то самые верные варианты не очень интересны в плане хорошего выигрыша. Но есть одна ставка, которая мне кажется и вероятной, и привлекательной. Там коэффициент около 2.50, чуть меньше. «Манчестер Сити» выиграет в основное время, а совокупно в матче будет забито менее 3.5 гола. Коэффициент чуть выше 2.30.



Мне кажется, такой вариант надо брать и не думать. «Олимпиакос» хоть и проигрывает, но даже когда и выигрывает, то в основном это низовые матчи. «Манчестер Сити» в этом напряжённом графике, в этой странной игре вряд ли будет лезть из кожи вон, чтобы забить 3, 4, 5 или 6 мячей. Мне кажется, эту ставку надо брать и уверенно смотреть на то, как «Манчестер Сити» обыграет греков», — сказал Казаков.

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