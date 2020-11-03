«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Атлетико» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Атлетико» выиграет всухую за 2.00.



«Локомотив» снова проиграл, на этот раз в Сочи. Не справляется с графиком команда, не успевает восстанавливаться. Хотя мы отмечали, что с «Баварией» матч был очень хорошим. В Сочи же в обороне был полный бардак, тихий ужас. Заболотный там делал всё, что хотел. Впереди что-то начало получаться только после выхода Миранчука. Он гол забил, освежил игру.



С «Атлетико» играл «Локомотив» в прошлом году. Ничего хорошего из этого не вышло. Тогда забить не сумели. А сейчас, на мой взгляд, мадридцы даже мощнее смотрятся. Да, было поражение от «Баварии», но кто ей не проигрывал. Тем более там мюнхенцы настроились по полной программе. С «Зальцбургом» был сложный матч, но главное — выиграли. И теперь перед «Атлетико» открыта дорога в плей-офф, нужно только два раза обыграть «Локомотив».



В выходные неплохой матч выдал «Атлетико». Здорово смотрелся Жоау Фелиш. Суарес наверняка выйдет сейчас, с «Осасуной» он отдыхал. В общем, состав у «Атлетико» очень мощный во всех линиях. Но Симеоне, думаю, не нравится, как его команда играет в обороне, многовато для себя пропускает. И в Москве с особой серьёзностью «Атлетико» будет играть в защите, тем более на фоне того, что «Локомотив» забил «Баварии».



Я поставлю на сухую победу «Локомотива». Всё-таки в защите просто не хватает людей. Мы увидели уровень Лысцова. Чорлука с травмой. Не очень понимаю, зачем отдавали Кверквелию. Чтобы взять Райковича, который не играет? Свои голы «Атлетико» забьёт, а в обороне сыграет надёжно. У «Атлетико» просто гораздо длиннее «скамейка». У «Локомотива» в таком графике просто силы заканчиваются», — сказал Титов.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.