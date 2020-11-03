«Реал Мадрид» — «Интер»: ставка Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Интер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала» за 1.91.
«В этой группе что у «Интера», что у «Реала» дела складываются не лучшим образом. «Интер» не сумел при хорошем преимуществе одержать победу над донецким «Шахтёром» (0:0). «Реал» еле-еле унёс ноги из Мёнхенгладбаха (2:2). У «Реала» пока всего одно очко. В первом туре было поражение от «Шахтёра» дома — 2:3. «Реал» поставил себя в незавидное положение, тем более что спаренные матчи по календарю против «Интера». Это не совсем удобно для команды Зидана.
Не сыграет в этой встрече Ромелу Лукаку. Это большая потеря. У него травма бедра. Нет Матиаса Весино. При этом есть Перишич, Брозович, Барелла, Мартинес, которые могут что-то в атаке придумать. Но мы видели, как «Интер» в последнем туре мучился с «Пармой». Еле-еле отыгрались в концовке благодаря стандартам и голам хорватов.
За «Реал» наконец-то снова забил Азар. Но вот Эдер Милитао сел на карантин из-за положительного теста на коронавирус. Есть проблемы с правым защитником. Там сейчас играет Лукас Васкес. Но «Реал» есть «Реал». В сложных ситуациях команда умеет собраться и добиться нужного результата.
Здесь я рискну… А может и не рискну… Просто верю в победу «Реала». На данный момент он посильнее, и ему важнее победа. Чистая победа «Реала» за 1.91», — сказал Генич.
- 3 ноября 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
06:30
- 2 ноября 2020
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00