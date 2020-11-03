«Реал Мадрид» — «Интер»: ставка Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Интер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Реала» за 1.91.



«В этой группе что у «Интера», что у «Реала» дела складываются не лучшим образом. «Интер» не сумел при хорошем преимуществе одержать победу над донецким «Шахтёром» (0:0). «Реал» еле-еле унёс ноги из Мёнхенгладбаха (2:2). У «Реала» пока всего одно очко. В первом туре было поражение от «Шахтёра» дома — 2:3. «Реал» поставил себя в незавидное положение, тем более что спаренные матчи по календарю против «Интера». Это не совсем удобно для команды Зидана.



Не сыграет в этой встрече Ромелу Лукаку. Это большая потеря. У него травма бедра. Нет Матиаса Весино. При этом есть Перишич, Брозович, Барелла, Мартинес, которые могут что-то в атаке придумать. Но мы видели, как «Интер» в последнем туре мучился с «Пармой». Еле-еле отыгрались в концовке благодаря стандартам и голам хорватов.



За «Реал» наконец-то снова забил Азар. Но вот Эдер Милитао сел на карантин из-за положительного теста на коронавирус. Есть проблемы с правым защитником. Там сейчас играет Лукас Васкес. Но «Реал» есть «Реал». В сложных ситуациях команда умеет собраться и добиться нужного результата.



Здесь я рискну… А может и не рискну… Просто верю в победу «Реала». На данный момент он посильнее, и ему важнее победа. Чистая победа «Реала» за 1.91», — сказал Генич.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.