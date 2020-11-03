«Локомотив» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.45.



«Московский «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – ничья с быстрым «Зальцбургом» (2:2) будет навсегда записана в историю клуба, но уже в следующем туре команда потерпела поражение от «Баварии» (1:2), на что мы дали правильный прогноз.



В субботу «железнодорожники» потерпели поражение от «Сочи», причём эта неудача стала второй подряд в рамках Российской Премьер-Лиги. После 13 туров в активе «Локо» шесть викторий и три мировые, что принесло 21 балл и седьмое место в турнирной таблице.



Бронзовый призёр Примеры сделал ставку на сезон именно на игру в атаке, но после первого обнадёживающего матча случился сбой в системе. На сегодняшний день «индейцы» на четвёртой позиции и в последней игре сумели переиграть на выезде «Осасуну».



В этой игре я ожидаю максимальную концентрацию от хозяев, которые имеют неплохой потенциал. Предлагаю сыграть в семь защитников и отправить вперед одного быстрого форварда. У Диего Симеоне есть проблемы с составом — не сыграют Коста, Карраско и Врсалько.



Под вопросом выход на поле Суареса. Ожидаю, что московский клуб сумеет вырвать ничью или проиграет минимально, потери есть, но не критичные. Не выйдут на поле Баринов и Лысов. Моя ставка на успех «Атлетико» с надеждой на столичную команду», — сказал Мостовой.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.