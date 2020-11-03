«РБ Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 1.75.



«Бавария» одержала две победы подряд. Очень комфортно она себя чувствует в своей группе. Остановить эту «Баварию» будет очень тяжело.



У «Зальцбурга» команда бесшабашная, команда, играющая в атаку. Четыре мяча, забитых в первых двух играх, — это замечательно. Но при этом пропустили аж 5. Да, «Зальцбургу» немножко не повезло в Мадриде — пропустили в самой концовке. Но у себя в чемпионате «Зальцбург» играет ярко и очень результативно даже без ведущего нападающего Пэтсона Даки. Он не сыграет и в этом матче. Но есть Бериша, Окафор, которые доставят немало проблем обороне «Баварии», особенно если вспомнить, что Дэвис травмирован, а Зюле подхватил коронавирус.



Думаю, что у «Зальцбурга» будут шансы отличиться в этом матче. Наверняка дома он постарается забить. Но «Бавария», как мне кажется, забьёт больше. Поэтому мой прогноз — «обе забьют и победа «Баварии» за 2,03.



И, как мне кажется, «Зальцбург» со своим амбициозным американским тренером Джесси Маршем не боится «Баварию». Думаю, «Зальцбург» с первых минут побежит, не станет отсиживаться в обороне, как многие делают против мюнхенского клуба. К тому же мы видели, как «Бавария» авантюрно играет в обороне. Главное, чтобы соперник этим воспользовался. Так что рассмотрел бы ещё — «тотал первого тайма больше 1.5 мяча» за 1.75», — сказал Генич.

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