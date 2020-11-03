«Аталанта» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов в Италии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Аталанта» – «Ливерпуль» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Аталанты» за 3.25.



«Ливерпуль» не очень удачно играет в гостях. К тому же очевидно, что сейчас для команды Клоппа важнее именно АПЛ. В еврокубках одержано уже две победы, едва ли мерсисайдцы испытают проблемы с выходом из группы. «Аталанта» выступает менее стабильно, поэтому она больше должна настроится на этот матч. Для клуба из Италии игры против «Ливерпуля» невероятно важны.



Красные, скорее всего, приберегут несколько основных игроков. Ситуация с кадрами сложная, вряд ли Клопп хочет потерять ещё кого-нибудь. Оборона в лице Гомеса и Филлипса в чемпионате сыграла неплохо, но в ЛЧ всё по-другому.



Здесь я рискну и поставлю на чистую победу «Аталанты» за 3.25», — сказал Дементьев.

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