«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.52.



«Атлетико» — самый неудобный по стилю игры соперник для «Локомотива» в прошлые евросезоны. Четыре поражения в четырёх матчах, разница мячей — 1:12. «Локо» Марко Николича достойно выглядит в этой Лиге чемпионов, но вряд ли ситуация изменится радикально после смены Юрия Сёмина на Николича. К тому же «железнодорожники» измучены тяжёлым графиком — два поражения подряд в РПЛ, четыре игры во всех турнирах без побед и каждый раз минимум два пропущенных мяча.



Полагаю, «Локо» не развалится, но гости одержат крепкую победу с разницей в один-два мяча. И всего «Атлетико» забьёт два или более мячей — норма по пропущенным для «Локо» в последнее время. Команда Николича допускает у своих ворот много моментов, во многом крепость обороны пострадала из-за травм ведущих исполнителей и плохой формы Крыховяка», — сказал Симонов.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.