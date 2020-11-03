«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.52.
«Атлетико» — самый неудобный по стилю игры соперник для «Локомотива» в прошлые евросезоны. Четыре поражения в четырёх матчах, разница мячей — 1:12. «Локо» Марко Николича достойно выглядит в этой Лиге чемпионов, но вряд ли ситуация изменится радикально после смены Юрия Сёмина на Николича. К тому же «железнодорожники» измучены тяжёлым графиком — два поражения подряд в РПЛ, четыре игры во всех турнирах без побед и каждый раз минимум два пропущенных мяча.
Полагаю, «Локо» не развалится, но гости одержат крепкую победу с разницей в один-два мяча. И всего «Атлетико» забьёт два или более мячей — норма по пропущенным для «Локо» в последнее время. Команда Николича допускает у своих ворот много моментов, во многом крепость обороны пострадала из-за травм ведущих исполнителей и плохой формы Крыховяка», — сказал Симонов.
- 3 ноября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
06:30
- 2 ноября 2020
-
19:46
-
19:00