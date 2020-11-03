«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Ливерпуль» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 4 за 1.55.



«Алексей Миранчук снова в заявке «Аталанты», но не факт, что появится на поле. Сказал Гасперини, что Миранчук приехал из другого чемпионата и ему требуется время на адаптацию. Может быть, неважно тренируется Миранчук, может быть, и какие-то другие причины не позволяют Гасперини выпустить его пока в чемпионате Италии. Но в Лиге чемпионов он выходил и даже забил в ворота «Мидтьюлланна».



«Ливерпуль» играет очень практично сейчас. С травмой ван Дейка не всё в порядке в обороне. В последнем туре была одержана победа, тяжёлая, волевая — над «Вест Хэмом». Но при этом Милнер травмирован, Матип травмирован, у Алькантары тоже до сих пор проблемы с коленом. У Фабиньо, насколько я понимаю, травма. «Ливерпуль» — лидер своей группы. И обе победы он одержал всухую. При этом он не показывал и 50% своего потенциала. Но пока результат есть.



«Аталанта» тоже имеет неплохие цифры. 4 очка после первых двух туров — очень неплохой результат.



«Ливерпуль», понимая, что спаренные матчи у него против команды из Бергамо, постарается сыграть максимально аккуратно, от обороны. Никуда не надо лететь, бежать, тем более против такой команды, как «Аталанта», которая прессингом может задавить любого соперника. И это прекрасно понимает Юрген Клопп.



Многие предполагают, что в этом матче будет много забитых мячей. Я, честно говоря, не в числе этих людей. На мой взгляд, есть резон сыграть «тотал меньше 4 мячей» за 1.55. Можно рискнуть и сыграть за более внушительный коэффициент 1.97 — «тотал меньше 3.5 мяча». «Ливерпуль» сейчас больше прагматичная команда, чем яркая, фестивальная и атакующая», — сказал Генич.

«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз: трепещите, Клопп и Салах! Миранчук с Сапатой уже здесь Дуван Сапата за два тура в Лиге чемпионов забил три мяча и отдал голевую передачу.