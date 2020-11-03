«Шахтёр» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.79.



«Пока два украинских клуба выступают лучше, чем три российских. Естественно, «Шахтёр» привлёк к себе внимание победой на «Сантьяго Бернабеу». Затем «Шахтёр» не проиграл «Интеру» на своём поле и теперь имеет неплохие шансы на выход из группы. У него два спаренных матча с «Боруссией» Мёнхенгладбах.



Эта команда «Шахтёру» по зубам. Она играет безалаберно. Они вели со счётом 2:0 в матче с «Реалом», но не смогли удержать преимущество. Всё закончилось со счётом 2:2.



Мне кажется, что от встречи «Шахтёра» и «Боруссии» стоит ждать забитых мячей. Причём у «Шахтёра» также есть проблемы. Там большая группа игроков проходила карантин. Состав был не оптимальный. Понятно, что им надо восстанавливать кондиции.



В общем, я рассчитываю, что голов будет забито много, поэтому предлагаю ставку — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.79», — сказал Андронов.

«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ «Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.