ХК «Сочи» — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.18.



«Финны проиграли со счётом 2:5 «Северстали», но на выезде. Так что их поездка по просторам страны продолжается, с севера на юг перелетели. Может, немного устали даже. Их выездная серия явно затянулась. Они были и в Новосибирске, и в Хабаровске, даже в Казахстан по дороге залетели и победили там местный «Барыс».



Сочинцы тоже недавно казахстанцев обыграли, но затем уступили «Витязю», правда, по результатам дополнительного времени. При этом тот же «Витязь» был обыгран несколькими днями ранее. Сочинцы могут выстрелить, но команда уж больно нестабильная. Я не знаю, кого они поставят к себе в калитку, но «Йокерит», скорее всего, победит в основное время. Думаю, всего в одну шайбу.



Да, они чаще всего выигрывают на домашнем льду, но почему бы не попробовать хорошо выступить в гостях и оформить победу. «Джокеры» явно сильнее «леопардов». Конечно, хозяева могут одну, может, две игры зацепить из десяти. Но сегодня сюрпризов явно не будет.



Кроме того, у южан проблемы в составе — трое нападающих до сих пор болеют. Да и финны сливать после 4:0 точно не станут. Хотя у них с составом ещё хуже — девять хоккеистов в командном лазарете», — сказал Кожевников.

«Сочи» — «Йокерит». Прогноз: берегитесь, финны! Рундблад, Третьяк и Батыршин добавляют «Шуты» только вышли с карантина и уже успели получить 2:5 в Череповце.