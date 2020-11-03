«Реал» — «Интер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.95.

«Реал» постепенно добавляет. Лазарет пустеет: Рамос вернулся и забил победный гол в «класико», Эден Азар наконец-то дебютировал в сезоне. В субботу разнесли «Уэску» (4:1): бельгиец отличился, дубль оформил Бензема, ещё один мяч добавил Вальверде. Не напрягались, силы поберегли. Напрягает только огромное количество потерь на позиции правого защитника, но это терпимо.



Вроде бы с атакой у обеих команд порядок, да только ставки слишком велики. В случае поражения риск пролететь мимо плей-офф станет чрезмерным, что наверняка вынудит соперников действовать осмотрительнее. Состав у «Реала» крепче, плюс своё поле, плюс отсутствие Ромелу Лукаку. Находящийся в великолепной форме бельгиец получил повреждение.



Потому линия выглядит логично. На наш взгляд, тут вполне может обойтись без града голов. Брать тотал меньше 2.5 гола за дивный коэффициент 2.63 не рискнём, линия позволяет подстраховаться и взять ТМ 3 мяча за 1.95. Для экспресса подойдёт ТМ 3.5 гола, на него дают нестыдные 1.60.



Альтернативные варианты — «гол в первые 25 минут — нет» за 2.09 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. После перерыва игра может раскочегариться, но дебют наверняка получится осторожным. Получить быстрый гол и предоставить фору сопернику никто не захочет, осечек и так допущено достаточно".