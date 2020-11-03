«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Атлетико» в матче за 3.72.



«Локомотив». Его ресурсов не хватает для успешной игры на два фронта. «Железнодорожники» хоть и неплохо проводят свои матчи в Лиге чемпионов, но пока набрали всего одно очко. Что против «Зальцбурга», что против «Баварии» «Локомотив» смотрелся очень прилично. Против «Баварии», это дорогого стоит, претендовал сполна на победу.



Обратной стороной всего этого являются поражения «Локомотива» в чемпионате России непонятно кому, при всём уважении к его последним соперникам. Это особенно приятно оппонентам «Локомотива» по чемпионату России. Сейчас вот очередная игра Лиги чемпионов, домашняя, которая потребует снова максимальной концентрации от железнодорожников. Учитывая, что в чемпионате России они потратили не все силы и сыграли не так хорошо, как умеют. «Локомотив» сфокусирован на Лиге чемпионов, причём это будет домашняя игра. Это последняя в Лиге чемпионов домашняя игра против гранда. Конечно же, хочется проявить себя с лучшей стороны, «Локомотив» постарается.



Что же касается мадридского «Атлетико», то это единственная команда, которая в чемпионате Испании ещё никому не проиграла. Правда, был просто кошмарный матч против «Баварии» (0:4), где у мюнхенцев залетало всё, а «Атлетико» был не так плох. В чемпионате Испании у мадридского «Атлетико» три победы подряд, команда смотрится лихо в атаке. Против такого недоукомплектованного «Локомотива», у которого после ухода Миранчука средняя линия не достаёт до уровня остальных, мне кажется, что «Атлетико» победит. У него всего три очка. Очки нужны мадридской команде. Это не то, что их устраивает на нынешнем этапе. Хочется быстрее решить вопрос с выходом из группы. Тем более что группа не такая уж и сложная. В двух спаренных матчах «Атлетико» наверняка нацелен взять шесть очков.



Логично предположить, что игра будет низовой и голов будет не очень много. «Атлетико» славится крепостью обороны. Это такая сухая и прагматичная команда. Напрашивается идея поставить либо на победу «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча либо на сухую победу мадридцев. Поразмыслив над этими вариантами, я подумал, что 2:1 в пользу «Атлетико» — это более вероятно, чем 4:0, 5:0 или 6:0. Поэтому предпочту поставить не на сухую победу «Атлетико», хотя этот вариант также можно рассмотреть. Я поставлю на выигрыш мадридской команды при тотале менее 3.5 мяча.



Мне кажется, что здесь будет 1:0 или 2:0. Но на случай, если «Локомотив» забьёт, а он забивает в каждом матче Лиги чемпионов, то два гола «Атлетико» всё равно позволят сыграть этой ставке.



Вторая моя идея, а это была первая и полуторная, потому что я говорил про две ставки, — поставить на событие с коэффициентом 3.70. То есть на ничью в первом тайме и итоговую победу «Атлетико». При Диего Симеоне, который уже очень давно работает в «Атлетико», дольше только Юрий Сёмин работал в разных клубах, у команды один и тот же стиль. Команда раскачивается, не включает полные обороты. Бывают отдельные матчи против «Реала» или «Барселоны», когда «Атлетико» устраивает такую мощную атаку. Но обычно первые таймы уходят на раскачку. 0:0 после первого тайма — это самый популярный счёт в матчах с участием «Атлетико». Только после перерыва команда прибавляет.



В последнее время бывает и 1:1 после первого тайма. Если посмотреть последние три победы мадридцев в чемпионате Испании, то в двух после первого тайма была ничья, кроме последнего выигрыша в Памплоне. Мне кажется, что при коэффициенте 3.7 эта ставка вполне оправданная.



Последняя идея. Самый патриотичный вариант ставки, при котором я не буду предполагать, что «Атлетико» победит, это поставить на то, что второй тайм окажется результативней первого. Всё по той же мотивации, о которой я уже сказал. «Атлетико» после перерыва прибавляет, и шансы на голы во второй тайме, когда защитники подуставшие, а на поле выходят новые нападающие, они гораздо выше. «Локомотиву» также есть кем усилить линию атаки.



Если будет ничья в концовке игры, то «Локомотив» будет мощно давить, это увеличивает шансы, а если «Атлетико» будет вести в счёте, то «Локомотив» будет вынужден идти ва-банк, что увеличит шансы на голы. Повторюсь, думаю, что голов тут будет не так уж и много. После первого тайма самый вероятный исход — это нулевая ничья, а вот во втором тайме хоть раз, но «Атлетико» забьёт. При такой ставке, «второй тайм результативней первого», можно смело болеть и за голы «Локомотива», — сказал Вишневский.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.