Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Реал» — «Интер»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало игры 03.11.2020

«Реал» — «Интер»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало игры 03.11.2020
Ставки / Прогнозы 0

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Интера» оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью предлагают за 4.05.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50. Пенальти идёт за 2.40, удаление — за 3.80.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте?
На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020