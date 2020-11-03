«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.85.



«Австрийская команда, в принципе, может создать «Баварии» проблемы. И даже интересно, как австрийцы попробуют реализовать свой план против Мюнхена, свою игру на высокой скорости. Может быть, они и что-то другое придумают. Для «Зальцбурга» эта игра большое событие.



Что касается самой «Баварии», то у неё возникли проблемы. Защитник Никлас Зюле сдал позитивный тест на коронавирус. Скорее всего, в центре защиты выйдет Давид Алаба, который, видимо, не собирается подписывать с клубом новый контракт. Это тоже такая несколько спорная фигура для Мюнхена.



Но мне кажется, что, оказавшись в немецкоязычной среде, а Австрия, конечно, всегда смотрит на Германию снизу вверх, «Бавария» будет играть не так расслабленно, как в Москве с «Локомотивом». Думаю, она постарается выиграть в Зальцбурге убедительно. Да и фантастическая победная серия Ханси Флика в Лиге чемпионов продолжается. Игроки, разумеется, об этом знают и захотят продлить.



Мой выбор на этот матч — «победа «Баварии» с форой (-1,5) мяча» за 1.85», — сказал Андронов.

«Зальцбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер помогут «Локомотиву» Мюнхенский каток продолжает путь к первому месту в группе.