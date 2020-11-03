«Реал» — «Интер»: прямая трансляция матча ЛЧ 3 ноября, какой канал, прогнозы и ставки

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Интера» оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью предлагают за 4.05.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50. Пенальти идёт за 2.40, удаление — за 3.80.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.