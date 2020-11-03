«Реал» — «Интер»: видеотрансляция матча 03.11.2020, где покажут, когда начало

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Интера» оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью предлагают за 4.05.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50. Пенальти идёт за 2.40, удаление — за 3.80.
- 3 ноября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30