«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Павла Городницкого на матч Лиги чемпионов в России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Локомотив» не проиграет в 1-м тайме за 1.92.



«Сегодня обсуждаем матч «Локомотив» — «Атлетико». Вы знаете, у «Локомотива» уже три поражения подряд. Уступили «могучему» «Ротору», потом слили какой-то «Баварии». С «Сочи» в гостях сыграли со счётом 1:2. Сейчас будет четвёртое поражение подряд в игре с «Атлетико».



Почему я так уверен? Потому что за последние годы «Локомотив» четыре раза играл с «Атлетико». Уступил во всех четырёх встречах с общим счётом 1:12. То есть нет никаких шансов.



На что будем рассчитывать? Разумеется, на первый тайм. «Атлетико» может недонастроиться на «Локо», мол, мы его уже сто раз обыгрывали. В общем, будет недооценка. Во-вторых, «Локомотив» сам может отзащищаться в первом тайме, сил точно хватит. В-третьих, «Атлетико» не очень убедительно проводит первые таймы в гостях в Лиге чемпионов. За последние два групповых турнира «Атлетико» всего раз в гостях выиграл первый тайм.



В общем, упрощаем. Две мои ставки. Либо «Локомотив» не проиграет в первом тайме, либо тотал первого тайма меньше 1 гола. Всем удачи», — сказал Городницкий.

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение? Команда Николича уступила три раза подряд со счётом 1:2.