«Реал» — «Интер»: ставка Александра Аксёнова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 3-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Интер».



Ставка: победа «Реала» и минимум 3 мяча в матче за 2.53.



«Интер» на данный момент занимает шестое место в Серии А, и подобный результат вряд ли может удивлять. Пожалуй, подопечные Антонио Конте сейчас — это один из самых нестабильных коллективов в европейском футболе. Безусловно, есть определённые кадровые проблемы, но у «Интера» игроков на два состава, а значит, трудности только игровые. Во-первых, большие проблемы с реализацией — в каждом матче у миланцев с десяток изумительных моментов, но голов значительно меньше. Во-вторых, удивляет слабость обороны, в которой пока не хватает Шкриньяра и Бастони. В общем, у «Интера» дисгармония практически во всех линиях. А впереди матч с мадридским «Реалом».



Не сказать, что испанцы проводят свой лучший сезон — после двух туров в Лиге чемпионов заработано лишь одно очко. Однако есть ощущение, что команда Зинедина Зидана на правильном пути. После победы над «Барселоной» случился разгром «Уэски» — 4:1. И представить сейчас, что в еврокубках вновь будет неудача, практически невозможно. Поэтому предположу, что мадридцы победят и матч получится весьма результативным», — сказал Аксёнов.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.