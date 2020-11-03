«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги чемпионов в Италии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ливерпуль».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.94.
«У «Аталанты» не будет нескольких основных игроков. Надеемся, что это будет шансом для Алексея Миранчука хотя бы выйти на замену. Думаю, это дополнительная интрига и мотивация для российского зрителя, а для остальных людей – это противостояние главных тренеров, Клоппа и Гасперини.
Обе команды неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Обе команды, наверное, являются претендентами на выход из группы. Если посмотреть на то, как играет «Аталанта» в этом сезоне, то здесь наблюдается большое количество верховых матчей.
Я думаю, что и в этой встрече надо брать «верх», несмотря на то, что «Ливерпуль» в обороне играет все лучше и лучше. Команда и выигрывает, и ворота оставляет на замке, не пропускает.
Хотя в Лиге чемпионов последние матча красных были низовыми, я думаю, что предстоящая встреча должна стать исключением. Это связано с тем, что игра пройдет в Бергамо, а дома команда Гасперини вряд ли будет отсиживаться в защите».
- 3 ноября 2020
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