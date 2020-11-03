«РБ Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура ЛЧ

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и 3-5 мячей в матче за 2.10.



«Эти две лихие в атаке команды наверняка выдадут результативный матч с победой явного фаворита – «Баварии». «Зальцбург» уже демонстрировал фирменный открытый футбол в обоих предыдущих турах, что обернулось счетами 2:2 против «Локомотива» и 2:3 против «Атлетико». «Бавария» же в двух последних матчах – против того же «Локомотива» и «Кельна» — выигрывала с непривычно скромным счетом 2:1, но когда-то мюнхенцев должно прорвать на нечто большее.



Первоначально я хотел поставить в этом матче на победу «Баварии» при тотале больше 2,5, однако коэффициент на это разочаровывающе мал (1,59). Зато на выигрыш мюнхенцев при количестве голов от трех до пяти коэффициент уже вполне хорош – 2,1. Тотал от трех голов до пяти был пока во всех четырех матчах в этой группе.



Ставка тут, конечно, рискованная – до трех голов-то команды наверняка доиграют, но, главное, чтобы они не перевыполнили норму в пять забитых мячей. Но все же больше всего в линии мне понравилась именно эта ставка по сочетанию коэффициента и вероятности выигрыша».

«Зальцбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер помогут «Локомотиву» Мюнхенский каток продолжает путь к первому месту в группе.