«Реал» — «Интер»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Интер».



Ставка: «Реал» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.65.



«Реал» и «Интер» занимают третье и четвёртое места. «Реал» пока на последнем месте, а в этой группе победу одерживала только одна команда — «Шахтёр». Хочется снять шляпу и пожелать удачи донецкой команде.



В свою очередь, «Реал» и «Интер», две самые именитые команды в группе, в двух спаренных матчах постараются исправить то, что провалили ранее. С моей точки зрения, у команды Зидана больше шансов это сделать. «Реал» показывает хорошую игру в чемпионате Испании, а вот в Лиге чемпионов раз за разом не везёт. Хотя как это не везёт, если в игре с «Боруссией» удалось сравнять счёт на 90-й минуте. Тем не менее команда Зидана заслуживала большего.



Думаю, что то качество игры, которое есть у «Реала» в чемпионате Испании, должно распространяться и на матчи Лиги чемпионов. В домашней игре против «Интера» мадридцы представляются явными фаворитами. Букмекерская линия лучшее тому подтверждение. При этом, отдавая дань «Реалу» как потенциальному фавориту матча, я думаю, что здесь вряд ли будет много голов.



Во-первых, у «Интера» травмирован Лукаку, который находился в отличной форме и забивал много голов. Играл ключевую роль в атаке чёрно-синих. Думаю, что отсутствие Лукаку — это показатель того, что «Интеру» забивать будет гораздо сложнее.



Во-вторых, есть ещё один факт, который указывает на то, что голов будет не очень много. Мадриду будет сложно атаковать по правому флангу, потому что там поломались сразу четыре футболиста, которые могут исполнять роль правого латераля. Сломались Карвахаль, Начо, Адриасола и вот теперь Лукас Васкес, которого использовал Зидан в качестве четвёртого правого латераля.



В последней игре он также травмировался, и вместо него вышел Менди, номинальный левый латераль, которому будет непривычно играть на правом фланге. Без Васкеса активность «Реала» по правому флангу будет гораздо ниже, при этом с защитными функциями Менди справится лучше Васкеса. Лукас — это такой лихой вингер, а Менди — это проверенный вариант, который обеспечит надёжность обороны, но едва ли по этому флангу сможет разгонять атаки. Это даёт нам понимание того, что вряд ли будет много голов.



Учитывая все эти факты, я выбираю ставку на то, что «Реал» не проиграет при тотале матча меньше 4.5 мяча. Коэффициент 1.65. Эта ставка вполне валуйная, и вихря голов тут ждать не стоит. «Реал» наверняка выиграет, чем как-то по-другому сыграет, но ничья 1:1, 2:2 или 0:0 при этой ставке тоже нас устроит», — сказал Вишневский.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.