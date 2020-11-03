«РБ Зальцбург» — «Бавария»: ставка Дмитрия Симонова на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и минимум 4 мяча в матче за 2.05.



«Очень интересный матч. Фаворит в нём очевиден — это действующий победитель Лиги чемпионов. «Бавария», которая, играя хоть на двух ногах против «Атлетико» — 4:0, хотя на одной ноге против «Локомотива» — 2:1, всё равно добивается своего, поэтому я не сомневаюсь в успехе мюнхенцев.



Безусловно, «Зальцбург» — это вряд ли та команда, которая может остановить «Баварию». Как это ни пытались с их оборонительным стилем «Локомотив» и «Атлетико», «Зальцбург» с обороной нараспашку вряд ли сможет остановить мюнхенцев.



Я же считаю, что матч получится результативным, потому что и «Зальцбург», и «Бавария» — это верховые команды. Про «Баварию» что-то говорить нет смысла. Если мы посмотрим, то в последних 10 матчах был тотал больше 2.5 мяча. Часто улетает и за 3.5. То же самое можно сказать и про «Зальцбург». В последних 9 матчах тотал больше 2.5 мяча был в восьми встречах.



Давайте вспомним, как «Зальцбург» играл в Лиге чемпионов в этом сезоне. Поражение от «Атлетико» (2:3) и 2:2 с «Локомотивом». Сам «Зальцбург» забивает стабильно, но также стабильно пропускает 2 или более мяча. Думаю, что команда сумеет на правах хозяев поразить ворота мюнхенцев, которые сейчас много позволяют соперникам и пропускают с завидной регулярностью. От «Кёльна» пропустили, выиграв 2:1 на выезде, от «Локомотива» пропустили. Думаю, что «Зальцбург» сумеет огорчить «Баварию».



«Зальцбург» может пропустить гола три, но и сам вполне может забить 1-2. Думаю, что мы увидим очень яркий и атакующий футбол без обороны. Не исключаю, что может быть будет тотал и 4.5 или даже больше 5.



Сам же я выберу ставку — победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Симонов.

«Зальцбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер помогут «Локомотиву» Мюнхенский каток продолжает путь к первому месту в группе.