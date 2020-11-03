«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ливерпуль».



Ставка: «Аталанта» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.68.



«Говорим о третьем туре группового раунда Лиги чемпионов матче «Аталанта» — «Ливерпуль». О «Ливерпуле» можно сказать всё то, что я говорил о матче «Ливерпуля» с «Вест Хэмом». Нет лёгкости у команды в атакующих действиях, не тот сейчас прессинг, к которому мы привыкли. Нет интенсивности. По понятным причинам график очень тяжёлый, и надо себя сохранять для будущих побед. Нужно стараться избегать травм, потому что сейчас процент мышечных травм просто катастрофический и продолжает расти в АПЛ, да и не только.



«Ливерпуль» всё-таки добился победы, хотя было непросто и долго времени вообще ничего не удавалось создавать. Как мне кажется, Клопп не угадал с расстановкой, из-за которой не сыграла ставка на угловые. 4-3-3 играл Клопп против 5-4-1. В общем, ничего не работало, но повезло, и заработали пенальти. Потом вышел свеженький Жота и что-то там изобразил впереди.



В принципе, игра «Ливерпуля» не впечатлила, даже после того как вышли свежие Шакири и Жота. Вообще, не было понятно, по какой схеме играет команда. Впервые лет за 10 мне было сложно понять, как играет команда. Такое ощущение, что и сами игроки не могли разобраться, кто и что должен делать. В некоторых эпизодах по три игрока находились в одном месте.



В общем, «Аталанта» на хорошем ходу, такая же безбашенная команда, такая же атакующая. Наверное, самая атакующая команда в мире, также хорошо прессингущая, как и всегда. Боюсь, что в Бергамо мерсисайдцам победить не удастся.



Наверняка здесь будет много голевых моментов. «Аталанта» не будет так обороняться, как «Вест Хэм» и другие многочисленные соперники «Ливерпуля» по АПЛ. Должна получиться открытая игра. «Аталанта» будет много атаковать и не бояться «Ливерпуля». Естественно, никуда не делись атакующие игроки «Ливерпуля». Они впереди будут стараться, что-то находить.



Вариант у меня тут такой, что «Аталанта» не проиграет при тотале больше 2.5 мяча. Коэффициент на это приличный, в районе 2.80. Также я бы поставил на индивидуальный тотал «Аталанты» больше двух. Рискнул бы и на такой вариант. Также простой и, наверное, самый популярный — тотал больше 3.5 мяча и обе забьют. Повторюсь, мне кажется, что здесь должно быть много голевых моментов и собственно голов», — сказал Петросьян.

«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз: трепещите, Клопп и Салах! Миранчук с Сапатой уже здесь Дуван Сапата за два тура в Лиге чемпионов забил три мяча и отдал голевую передачу.