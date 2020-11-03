«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 03.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Аталанты» за 1.95.

«Юргену Клоппу придётся хорошенько поломать голову, поскольку с центром обороны у его команды настоящая беда. В лазарет к лидеру Вирджилу ван Дейку присоединился Фабиньо, который получил травму в матче с датским «Мидтьюлланном».



Возможно, Матип уже готов сыграть, но совсем не факт, что немецкий коуч будет им рисковать. Натаниел Филлипс, ставший лучшим в прошлой игре АПЛ против «Вест Хэма» (2:1), не заявлен на Лигу чемпионов, а потому, вероятно, в Италии в старте могут выйти Джо Гомес и юный Рис Уильямс. Перспектива не самая радужная.



Линия защиты действующего чемпиона Англии и без того в нынешнем сезоне не блещет. В семи турах было пропущено 15 голов, что является одним из худших показателей в английской Премьер-лиге. А без опытного защитника при таких раскладах красные вовсе рискуют провалиться.



Результативность «Аталанты» по-прежнему на высочайшем уровне: уже 23 забитых мяча за восемь последних игр. Причём лишь в двух из них команда из Бергамо забивала меньше двух раз. А на таком фоне вполне можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.95.



Также интересно выглядит гол Дувана Сапаты за 2.37. Колумбиец сейчас находится в отличной форме. Тем более он забил четыре мяча в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов, когда выходил в стартовом составе. Хватит ли двух голов итальянцам для набора очков — большой вопрос, оборона у них традиционно так себе. Но работы у Алисона должно быть достаточно».