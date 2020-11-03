«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 03.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Аталанты» за 1.95.
«Юргену Клоппу придётся хорошенько поломать голову, поскольку с центром обороны у его команды настоящая беда. В лазарет к лидеру Вирджилу ван Дейку присоединился Фабиньо, который получил травму в матче с датским «Мидтьюлланном».
Возможно, Матип уже готов сыграть, но совсем не факт, что немецкий коуч будет им рисковать. Натаниел Филлипс, ставший лучшим в прошлой игре АПЛ против «Вест Хэма» (2:1), не заявлен на Лигу чемпионов, а потому, вероятно, в Италии в старте могут выйти Джо Гомес и юный Рис Уильямс. Перспектива не самая радужная.
Линия защиты действующего чемпиона Англии и без того в нынешнем сезоне не блещет. В семи турах было пропущено 15 голов, что является одним из худших показателей в английской Премьер-лиге. А без опытного защитника при таких раскладах красные вовсе рискуют провалиться.
Результативность «Аталанты» по-прежнему на высочайшем уровне: уже 23 забитых мяча за восемь последних игр. Причём лишь в двух из них команда из Бергамо забивала меньше двух раз. А на таком фоне вполне можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.95.
Также интересно выглядит гол Дувана Сапаты за 2.37. Колумбиец сейчас находится в отличной форме. Тем более он забил четыре мяча в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов, когда выходил в стартовом составе. Хватит ли двух голов итальянцам для набора очков — большой вопрос, оборона у них традиционно так себе. Но работы у Алисона должно быть достаточно».
- 3 ноября 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
06:30
- 2 ноября 2020
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:22
- 1 ноября 2020
-
22:31
-
19:52
-
19:40
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:15