«Реал» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер».



Ставка: победа «Реала» за 1.86.



«На сегодняшний день мадридский «Реал» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. В первой дуэли Зинедин Зидан потерпел поражение от донецкого «Шахтёра», после чего чудом избежал поражения в Мёнхенгладбахе от «Боруссии».



После семи туров текущего сезона Примеры в активе Мадрида пять побед и ничья, что принесло 16 очков и вторую позицию в турнирной таблице. В последней игре «галактикос» на своём поле переиграли «Уэску».



«Интер» за шесть туров сумел добыть три победы и два раза сыграл вничью, что принесло 11 очков и шестую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов финалист минувшего розыгрыша ЛЕ пока имеет в активе две мировые с «Боруссией» Мёнхенгладбах и донецким «Шахтёром», что принесло миланской дружине третье место группы В.



В составе испанского клуба не смогут сыграть Карвахаль, Милитао, Начо и Эдегор. У итальянской команды не выйдет Весино, Санчес и Лукаку.



Я считаю, что сегодня выиграет «Реал». На стороне хозяев фактор своего поля и индивидуальное мастерство игроков. Предполагаю, что столичному клубу пора выиграть и занять достойное место в турнирной таблице», — сказал Мостовой.

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.