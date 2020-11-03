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«Реал» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Испании

«Реал» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Испании
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер».

Ставка: победа «Реала» за 1.86.

«На сегодняшний день мадридский «Реал» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. В первой дуэли Зинедин Зидан потерпел поражение от донецкого «Шахтёра», после чего чудом избежал поражения в Мёнхенгладбахе от «Боруссии».

После семи туров текущего сезона Примеры в активе Мадрида пять побед и ничья, что принесло 16 очков и вторую позицию в турнирной таблице. В последней игре «галактикос» на своём поле переиграли «Уэску».

«Интер» за шесть туров сумел добыть три победы и два раза сыграл вничью, что принесло 11 очков и шестую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов финалист минувшего розыгрыша ЛЕ пока имеет в активе две мировые с «Боруссией» Мёнхенгладбах и донецким «Шахтёром», что принесло миланской дружине третье место группы В.

В составе испанского клуба не смогут сыграть Карвахаль, Милитао, Начо и Эдегор. У итальянской команды не выйдет Весино, Санчес и Лукаку.

Я считаю, что сегодня выиграет «Реал». На стороне хозяев фактор своего поля и индивидуальное мастерство игроков. Предполагаю, что столичному клубу пора выиграть и занять достойное место в турнирной таблице», — сказал Мостовой.

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