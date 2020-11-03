«Шахтёр» — «Боруссия» М: ставка Максима Калиниченко на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Менхенгладбах.



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (0) за 2.34.



«Шахтёр» сейчас обосновался на первом месте в их группе В. Достаточно уверенно и успешно сыграл донецкий клуб с именитыми соперниками. Сначала обыграл он дома мадридский «Реал», а затем дома сдержал «Интер», сыграв с ним вничью.



Поэтому странно, что букмекеры особо не верят в победу «Шахтёра» в этом матче. Команды имеют почти одинаковые котировки. Немецкая команда даже считается фаворитом. Хотя, следуя тенденции, украинский клуб должен побеждать в этом туре.



Коронавирус уже отпустил команду Луиша Каштру. Сейчас они могут играть оптимальным составом. У команды из Мёнхенгладбаха тоже в этом плане особо проблем нет.



«Боруссия» тоже сыграла не так плохо, как многие могли бы подумать в этой группе. Собственно, клуб из Мёнхенгладбаха идёт сразу за «Шахтёром», уступая ему два очка. В двух своих матчах «Боруссия» смогла сыграть вничью и с «Интером», и с «Реалом». Причём сыграли немцы стабильно – 2:2 в обоих матчах.



Думаю, нас ждёт в этом матче интересная схватка. Соперники немного расслабятся после двух тяжёлых матчей с фаворитами группы. Поиграют немного в своё удовольствие они. У них также похожая статистика последних матчей – обе команды давно не проигрывали.



Но всё-таки здесь я не вижу причин, чтобы сомневаться в квалификации «Шахтёра». Оттолкнусь в своём прогнозе я от него», — сказал Калиниченко.

«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ «Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.