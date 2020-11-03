«Аталанта» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча 3 ноября, где покажут, какой канал

3 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех итальянского клуба оценён в 3.32. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.
Букмекеры считают, что матч группы D «Аталанта» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
На «обе забьют» дают 1.35, на пенальти — 2.30, на удаление — 3.80. Гол Алексея Миранчука идёт за 3.50.
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