«Зенит» — «Лацио»: где смотреть, прямая трансляция матча ЛЧ, какой канал покажет

4 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Лацио». Начало — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры отдают предпочтение «Зениту». Поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех итальянцев оценён в 3.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.
Букмекеры считают, что матч группы F «Зенит» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.67, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.40.
- 4 ноября 2020
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