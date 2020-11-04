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«Севилья» — «Краснодар»: эксперты назвали шансы российского клуба в матче Лиги чемпионов

«Севилья» — «Краснодар»: эксперты назвали шансы российского клуба в матче Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Поставить на ничью предлагают за 6.75.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.80.

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В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.
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