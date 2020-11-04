«Севилья» — «Краснодар»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЧ

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Поставить на ничью предлагают за 6.75.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.80.