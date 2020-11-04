«Локомотив» — «Атлетико»: результат матча 03.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 3-го тура группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1.



Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную Хосе Мария Хименес точно пробил головой в нижний угол ворот. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дотянулся до мяча, но спасти команду не смог. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти, — 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти после просмотра видеоповтора был назначен за игру рукой в штрафной «Атлетико».



После этого мадридцы владели ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах «Локомотив» выручил Гильерме, а после одного из ударов гостей мяч попал в каркас ворот.



Эксперты не сомневались в победе «Атлетико». На испанцев давали 1.38, на «Локомотив» — 11.25, на ничью — 4.80. С 1000 рублей можно было выиграть 4800 рублей.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.95, «обе забьют» — за 2.28, а пенальти — за 2.40.