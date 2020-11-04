«Локомотив» — «Атлетико»: какой счёт, как сыграли 3 ноября, какие ставки и прогнозы зашли

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 3-го тура группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную Хосе Мария Хименес точно пробил головой в нижний угол ворот. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дотянулся до мяча, но спасти команду не смог. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти, — 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти после просмотра видеоповтора был назначен за игру рукой в штрафной «Атлетико».
После этого мадридцы владели ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах «Локомотив» выручил Гильерме, а после одного из ударов гостей мяч попал в каркас ворот.
Эксперты не сомневались в победе «Атлетико». На испанцев давали 1.38, на «Локомотив» — 11.25, на ничью — 4.80. С 1000 рублей можно было выиграть 4800 рублей.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.95, «обе забьют» — за 2.28, а пенальти — за 2.40.
- 4 ноября 2020
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:41
-
07:21
-
01:50
-
01:17
- 3 ноября 2020
-
23:57
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00