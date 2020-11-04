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«Севилья» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

«Севилья» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет в первом тайме за 2.20.

«Краснодар», конечно, аутсайдер, но давать на российский клуб коэффициент 15.0 — это перебор. Простой факт: в семи предыдущих матчах красно-белые забивали не больше одного мяча.

Пара центральных защитников Мартынович — Кайо не внушает особого доверия, но пройти мимо таких цифр сложно. Второй момент — «скамейка» у «быков» действительно осиротела, зато стартовый состав вполне боевой. Смольников — Мартынович — Кайо — Чернов в обороне, Газинский — Вильена — Уткин — Ольссон — Рамирес в средней линии. И Маркус Берг в атаке.

Понятно, что созидание просядет и действовать придётся ярко выраженным вторым номером, но жить можно. Думается, расклад будет примерно тот же, что и с «Челси». Россияне отдают территорию и рассчитывают на контратаки, «Севилья» владеет инициативой и постепенно увеличивает давление.

Во втором тайме на фоне усталости и замен преимущество андалусийцев наверняка станет подавляющим, а вот до перерыва варианты будут. От этого и оттолкнёмся. Х2 в первом тайме идёт за прекрасные 2.20, ИТМ 1 гола «Севильи» в первом тайме — за 1.90, а П2 с форой (+2) — за 1.67. Ставка для любителей искать большие коэффициенты — ничья в первом тайме и итоговая победа «Севильи». На этот вариант дают аж 4.05".

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В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.
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