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«Шахтёр» — «Боруссия» М: какой счёт, как сыграли 3 ноября, кто победил, какие ставки зашли

«Шахтёр» — «Боруссия» М: какой счёт, как сыграли 3 ноября, кто победил, какие ставки зашли
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа. Через 9 минут защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь отправил мяч в собственные ворота. На 26-й минуте Плеа оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма, на 44-й минуте, защитник гостей Рами Бенсебаини забил четвёртый гол. Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник Ларс Штиндль забил пятый гол немецкой команды. На 78-й минуте Плеа, оформив хет-трик, установил итоговый счёт встречи.

Эксперты считали немцев фаворитом, ставки на «Боруссию М» принимались за 2.40. С 1000 рублей можно было выиграть 2400 рублей. Ничья шла за 3.70, победа «Шахтёра» — за 2.99.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.68, на «обе забьют — нет» — 2.35, на автогол — 9.00.

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