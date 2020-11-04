«Реал» — «Интер», 3 ноября: как сыграли, какой счёт, кто победил, какие прогнозы зашли

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. На 33-й минуте защитник Серхио Рамос удвоил преимущество мадридской команды. Через две минуты форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сократил отставание гостей в счёте. Во втором тайме, на 68-й минуте, полузащитник миланской команды Иван Перишич сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Родриго вновь вывел «Реал» вперёд, оформив окончательный счёт.
Эксперты считали мадридцев фаворитом, на победу «Реала» давали 1.98. С 1000 рублей можно было выиграть 1980 рублей. Успех «Интера» шёл за 3.96, ничья — за 4.05.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.61, на «обе забьют» — 1.50, на победу мадридцев с разницей в один мяч — 3.80.
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