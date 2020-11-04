«Зенит» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 3-го тура Лиги чемпионов 4 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Зениту» кровь из носу необходимо набирать очки в двух ближайших турах Лиги чемпионов, желательно как минимум четыре. Спаренные поединки с римлянами становятся ключевыми, ведь у «Боруссии Д» уже три балла, а у «Брюгге» и «Лацио» по четыре. В противном случае прошлогодней участи не избежать.
В принципе, есть даже шансы одержать первую победу в ближайшей домашней игре. Дело в том, что «Лацио» до сих пор переживает волну коронавируса. Некоторые лидеры, конечно, успели вернуться и даже принесли пользу своей команде. К слову, в прошедшие выходные нападающий Чиро Иммобиле поучаствовал в победе над «Торино» (4:3), забив гол.
Также сыграли Лукас Лейва и Данило Катальди. На скамейке запасных остался основной голкипер Томас Стракоша, он тоже вернулся. Однако другие ключевые футболисты – Луис Альберто и Мануэль Лаццари – не смогут помочь в России. Не стоит ждать и защитника Сенада Лулича.
У Сергея Семака тоже всё не гладко, к Малкому добавились Дриусси и Азмун. Без этой троицы креативных игроков будет гораздо тяжелее. Однако на месте Дзюба, есть и Вендел с Кузяевым, побороться с полуосновным составом итальянцев они вполне могут. Ставка «обе забьют» за коэффициент 1.70 на таком фоне выглядит интересно.
У «Лацио» хорошая атака, но пропускает он часто, в каждом из семи предыдущих матчей. Всего за это время залетело в ворота итальянцев целых 14 мячей, многовато будет. Шансы отличиться петербуржцам точно представятся. Хватит ли этого для набора очков — большой вопрос, но без гола сине-бело-голубые не останутся".
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