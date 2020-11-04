«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».

Ставка: гол в первые 22 минуты — нет за 2.07.

«Кадровых потерь достаточно с обеих сторон: у хозяев не будет Клостерманна, Лаймера и Хартманна, под вопросом Хальстенберг, Мюкиле и Адамс. Гости обойдутся без Неймара, Мбаппе, Верратти, Дракслера и Берната, в подвешенном состоянии Икарди и Паредес.



Многое будет зависеть от участия футболистов, которые находятся под вопросом. Потому лезть в исход до новостей об их статусе всё же не рискнём. Команда Тухеля на внутренней арене привычно штампует победу за победой, а вот «быки» после 0:5 в Англии проиграли «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:1 и потеряли лидерство в Бундеслиге.



Букмекеры ждут града голов, хотя есть вопросы. Немцы после ухода Тимо Вернера забивать стали меньше, а у гостей не будет Неймара. Без бразильца созидание даётся с колоссальным трудом, по крайней мере на уровне Лиги чемпионов. Добавьте сюда высочайшую цену ошибки, ведь проигравший сделает большой шаг к Лиге Европы.



Потому возникает ощущение, что футбол получится осторожным. По крайней мере в дебюте. Дальше игра, может, и разойдётся, но с первых минут лезть вперёд и рисковать нарваться на встречную атаку смысла нет. «Гол в первые 22 минуты — нет» за 2.07 смотрится по меньшей мере любопытно.



Альтернативные ставки — тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72 и Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.86. РБЛ в последнее время совсем не впечатляет, а парижане сэкономили силы в чемпионате Франции и должны быть посвежее. Их шансы чуть выше».