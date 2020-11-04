«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 04.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев.

Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1.5) за 2.38.

«Даже при обычных раскладах шансы киевлян были бы скромными. А теперь они микроскопические, поскольку в дело вмешался коронавирус. И это чертовски обидно. Подопечные Мирчи Луческу крайне достойно выглядели в первом туре на фоне «Ювентуса» (0:2), особенно до перерыва. И неделю назад упустили победу над «Ференцварошем» (2:2), хотя смотрелись лучше.



Вспышка COVID-19 не оставила вариантов. Точно не будет Сидорчука, Тымчика, Костевича, Бущана, Миколенко, Караваева, Бэлуцэ, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаша и Дуэлунна. То есть выходить придётся даже не вторым составом, а миксом резервистов и молодёжи. Достаточно сказать, что в Испанию полетели три вратаря, каждому из которых нет даже 20 лет.



Словом, фаворит получает прекрасную возможность отвести душу и поднять себе настроение. Лионель Месси уже три месяца не забивает с игры, Антуан Гризманн по-прежнему не может обрести уверенность. Ну и так далее. Даже на фоне ротации преимущество в уровне исполнительского мастерства окажется огромным.



Потому предпосылок для сенсации тут не видно, будем отталкиваться от хозяев. П1 с форой (-2.5) за 1.75 и ИТБ 3 гола «Барселоны» за 1.72 — варианты попроще. П1 с форой (-1.5) в первом тайме за 2.38 и ИТБ 3.5 гола «Барселоны» за 2.20 — посмелее. Фактически интрига сводится к одному — сумеют ли гости отличиться. Свои три мяча каталонцы наверняка оформят».