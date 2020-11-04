«Зенит» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.64.



«Очень сложный матч для прогноза, потому что здесь может быть все что угодно – от 0:0 до 3:3 или крупной победы гостей. Трудно сказать, как всё будет складываться.



Проблемы «Зенита» нам известны лучше, чем «Лацио», у которого проблем на данный момент нет. Было поражение от «Сампдории» 0:3, но с тех пор римский клуб нашёл стабильность и накануне провёл яркий матч против «Торино». В гостях «Лацио» сумел выиграть, проигрывая по ходу матча, умудрившись забить в ворота соперника четыре мяча.



Как правило, в группах, где после жеребьёвки нет ярко выраженного фаворита, а группа, о которой мы сейчас говорим, именно такая, спаренные матчи в 3-4-м турах являются решающими. «Лацио» прекрасно понимает, что максимальное количество очков, набранных в Петербурге и дома, практически гарантирует выход в плей-офф. Соответственно настрой «Лацио» будет на победу.



Что касается «Зенита», то отступать ему некуда – играть нужно на победу что дома, что на выезде. В предстоящей игре «Зениту» нужно рисковать, нужно играть активно и постараться показать те признаки жизни и развития, которые мы видели фрагментарно в игре против «Химок».



«Лацио» всё равно остаётся фаворитом этого матча, но «Зенит» будет играть дома при своих болельщиках. «Лацио» получил по три мяча от «Торино» и «Сампдории», поэтому я бы здесь о результате не говорил, потому что это игра на три исхода.



Учитывая то, что обе команды должны держать в уме вариант с победой, я остановлюсь на скромном варианте «обе забьют». «Зенит» обязан идти вперёд, обязан забивать – Дзюбе дали отдохнуть, надеюсь, что он немножко восстановил свои силы. В прекрасной форме Ерохин, надеюсь, что он поможет «Зениту» в атаке.



Что касается «Лацио», то там есть Чиро Иммобиле, который вышел на замену в матче с «Торино» и сразу же забил. Если увидите Иммобиле в составе, то можно поставить на его гол в этом матче. Он находится сейчас в феноменальной форме, его гол весьма вероятен», — сказал Черданцев.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.