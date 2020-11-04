«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Краснодар» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 2.00.



«Тяжело приходится «Краснодару» без травмированных. Совсем разочаровала игра против «Челси». Не лучшим образом сложился матч против «Ахмата» в Грозном. Сафонов спасал в каких-то моментах, но и он не может тащить всё. Ситуация с травмированными по-прежнему ужасная. Не знаю, кто сможет вернуться к этой встрече. Вроде бы у Кабеллы должен закончиться карантин, но пройдёт ли он тестирование — вопрос. В любом случае он будет не в тонусе. Две недели дома просидел.



Всё время тяжело для наших команд складывались матчи в Севилье. И сейчас уж лёгкой жизни точно не будет. Хотя по результатам севильцы сейчас не в лучшем состоянии. За последнее время выиграли только у «Ренна», да и то с минимальным счётом. В последнем туре снова уступили в чемпионате — теперь «Атлетику» из Бильбао.



Но надо выбираться «Севилье» из ямы. Болельщиков ей не хватает на домашних матчах. Но побеждать надо, чтобы бороться за выход из группы. Главные проблемы «Севильи» в атаке. Но «Краснодар» никогда не славился сильной обороной, а сейчас и подавно. Исполнительское мастерство испанцев должно сработать. При этом пропускает «Севилья» мало. А у «Краснодара» и забивать толком некем.



Вырисовывается победа «Севильи» всухую», — сказал Титов.

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.