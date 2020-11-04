«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Краснодар» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 1.67.



«У «Краснодара», как мы знаем, ворох кадровых проблем В клубе надо разобраться, почему так произошло. Почему столько травм, когда «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Это уже пусть «Краснодар» сам и разбирается.



У «Севильи» также начали вырисовываться проблемы. В чемпионате Испании «Севилья» очки явно не добирает. В последнем туре проиграла в Бильбао (1:2), но там всегда играть непросто. Тем более что «Севилья» позволила одержать баскам волевую победу. Ведя со счетом 1:0, «Севилья» пропустила два одинаковых мяча и в итоге уступила 1:2.



Как мы помним, эти команды недавно играли в Лиге Европы. Тогда «Краснодар» ничего не смог сделать на выезде с «Севильей». Мне кажется, что за прошедшее время не могу сказать, что «Краснодар» стал сильнее, но могу сказать, что «Севилья» стал сильнее. Если вы не следите за чемпионатом Испании, то могу сказать, что эта команда практически без слабых мест. Тем более что после коронавируса вернулся основной центральный защитник Жюль Кунде. И в атаке у «Севильи» всё в порядке. Мне кажется, что у «Краснодара» не очень много шансов увести из Севильи какие-то очки.



Не жду 0:4, как это было с «Челси», тогда «Краснодара» хватило на 75 минут в домашнем матче, плюс были какие-то эмоции от своих болельщиков. Здесь матч пройдёт без болельщиков. Но в этой Лиге чемпионов «Севилья» ещё не пропускала. Не очень много и предпосылок того, что «Севилья» пропустит от «Краснодара». Рассмотрите вариант победы «Севильи» всухую. Я бы сыграл «Севилью» с форой (-1,5). Там нормальный коэффициент, где-то 1,60. С форой (-2) уже коэффициент выше двойки. Можно попробовать сыграть и мультисчёт 1:0, 2:0 и 3:0, но это уже вам как бонус предлагаю.



Основной прогноз — это победа «Севильи» с форой (-1,5) или с (-2). Как бы я опять же не относился с симпатией к «Краснодару» и российскому футболу, но мне кажется, что «Севилья» намного крепче, структурней и, простите за такое словечко, мускулистей», — сказал Генич.

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.