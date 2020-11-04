Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» – «Лацио»: ставка Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов

«Зенит» – «Лацио»: ставка Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Зенит» – «Лацио» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.02.

«Зенит» после серии неудач наконец выиграл. Психологически это должно помочь команде Семака. Понятно, что соперник был не самый мощный, но этот успех не стоит недооценивать. У «Лацио» же был невероятно турбулентный матч в чемпионате Италии, где они на последних минутах вырвали победу. С точки зрения психологии ситуация тоже достаточно интересная.

«Зениту» некуда отступать. Этот домашний матч – последний шанс зацепиться хоть за какую-то борьбу в еврокубках. Соответственно петербуржцы не смогут позволить себе играть в «автобус». Итальянцы здорово контратакуют, поэтому российскому клубу будет трудно набрать очки. В таких условиях ставка «обе забьют» + ТБ (2,5) вполне играбельна», — сказал Дементьев.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба
«Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020