«Зенит» – «Лацио»: ставка Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Зенит» – «Лацио» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.02.



«Зенит» после серии неудач наконец выиграл. Психологически это должно помочь команде Семака. Понятно, что соперник был не самый мощный, но этот успех не стоит недооценивать. У «Лацио» же был невероятно турбулентный матч в чемпионате Италии, где они на последних минутах вырвали победу. С точки зрения психологии ситуация тоже достаточно интересная.



«Зениту» некуда отступать. Этот домашний матч – последний шанс зацепиться хоть за какую-то борьбу в еврокубках. Соответственно петербуржцы не смогут позволить себе играть в «автобус». Итальянцы здорово контратакуют, поэтому российскому клубу будет трудно набрать очки. В таких условиях ставка «обе забьют» + ТБ (2,5) вполне играбельна», — сказал Дементьев.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.