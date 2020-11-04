«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» — «Динамо» Киев в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 3 мяча за 1.84.



«Киевское «Динамо» тяжёлой игрой стартовало против «Ювентуса». Затем был не менее тяжёлый матч против «Ференцвароша», хотя венгерский клуб считается чуть ли не самым слабым в Лиге чемпионов. Но там тренирует Сергей Ребров, поэтому настрой был что надо. Всё закончилось ничьей.



Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что «Динамо» ждёт сейчас. В команде большая группа игроков, которые сдали положительный тест на коронавирус, а Киеву играть на выезде против «Барселоны». Было не совсем понятно, состоится ли там матч, потому что Каталония закрылась для иностранцев, но там подтвердили, что игра состоится.



В воротах «Динамо» будет играть голкипер, который провёл за основную команду только один матч. Спешно дозаявили 17-летнего парня, чтобы у «Динамо» было три вратаря. Весь состав будет перекроен. Все боевые единицы, кто в наличии, окажутся на поле.



«Барселона» злая, это понятно. Это на себе испытал уже «Ювентус». Думаю, что она будет играть на вынос тела, чтобы успокоить публику. Президент ушёл из команды. Ясно, что «Барса» однозначный фаворит. Фора -2.5 с коэффициентом 1.82. При всём уважении к киевскому «Динамо», я очень сомневаюсь, что таким составом удастся достойно сыграть с «Барселоной», тем более что в чемпионате Украины скоро игра с «Шахтёром», а эта игра мне представляется более важной», — сказал Андронов.

«Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз: пионеротряд Луческу попал. С игры забьёт даже Месси! Киевляне остались без основного состава из-за вспышки коронавируса.