«Ференцварош» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Возвращение Роналду помогло «Ювентусу» разгромить в гостях «Специю». Если убрать за скобки техническую победу над «Наполи», получается, что туринцы одержали всего лишь вторую победу в Серии А в нынешнем сезоне. Помимо Роналду за «Юве» забивали Рабьо и снова Мората. Для испанца это уже четвёртый гол после возвращения в туринский клуб во всех турнирах.



«Ференцварош» Сергея Реброва на выходных играл с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство — клубом «Фехервар». Итог — ничья 1:1, и команда украинского специалиста осталась на первом месте в таблице.



На прошлой неделе «Юве» проиграл дома «Барселоне» и теперь не имеет права на ошибку, если рассчитывает ещё побороться за лидерство в группе. Я думаю, фаворит матча с Роналду в составе добьётся своего и уверенно победит. Мой прогноз — «победа «Юве» и тотал голов в матче больше 2.5» за 1.80», — сказал Керимов.

«Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз: Ребров и Мак падут перед величием Криштиану Роналду Португалец оформил дубль в Серии А, а в Венгрии должен выйти с первых минут.