«Зенит» — «Лацио»: ставка Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.95.
«Лацио» — лидер группы. 4 очка у команды Симоне Индзаги. Для «Зенита» же это практически матч плей-офф. Я не знаю, как должен сыграть Сергей Семак, какой состав выставить, какую тактику придумать, но кровь из носу, конечно, «Зениту» нужны очки, нужна победа.
Эту победу добыть будет очень непросто. Да, у «Лацио» была проблема. Многие игроки садились на карантин из-за вспышки коронавируса. Но сейчас потихонечку все вернулись.
«Лацио» много силёнок оставил в последней игре против «Торино» в чемпионате, вырвал победу в самой концовке — 4:3.
«Зенит» без группы своих лидеров в атаке не убедил в игре с «Химками». Да, победа 2:0. Но отсутствие Азмуна, Дзюбы, Дриусси, Малкома было ударом по атакующей игре. Мне кажется, в предстоящем матче важно внимательно, правильно сыграть и рассчитывать на удачу.
Не уверен, что в первом тайме «Зенит» прямо побежит, понесётся на этот «Лацио», понимая, что можно нарваться. А забить этому «Лацио» два мяча будет очень сложно. Думаю, будет аккуратная, сдержанная игра. Какие-то свои шансы «Зенит» будет пробовать поймать в контратаке или на стандарте.
«Лацио» же вполне устроит ничья. И он рвать жилы не будет.
Поэтому, на мой взгляд, «второй тайм результативнее первого» — в этом матче вполне подходящая ставка. Коэффициент неплохой — 1.95», — сказал Генич.
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